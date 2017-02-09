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Дальнее зарубежье 09.02.2017 19:09

Трое турецких военных погибли в Сирии в результате непреднамеренного удара российской авиации - СМИ

Трое турецких военнослужащих погибли в Сирии в результате непреднамеренного авиаудара, нанесенного российскими ВКС, сообщает в четверг агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на турецких военных.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, ВОЕННЫЕ, ГИБЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az