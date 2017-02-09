Президент Алиев утвердил новый состав госкомиссии Азербайджана по демаркации госграницы с Россией

Президент Ильхам Алиев утвердил новый состав госкомиссии Азербайджана по демаркации госграницы с Россией.

И.Алиев в четверг подписал соответствующее распоряжение, сообщает сайт главы государства.

Председателем госкомиссии назначен замминистра иностранных дел Халаф Халафов, заместителем – замглавы Государственной пограничной службы Фархад Таги-заде.

В состав комиссии включены представители МВД, Минэкологии и природных ресурсов, Минобороны, Минюста, главы Исполнительных властей районов Азербайджана граничащих с Россией.

В соответствии с распоряжением МИД Азербайджана поручено уведомить об этих изменениях российскую сторону.

А.Азизов