Президент Алиев утвердил новый состав госкомиссии Азербайджана по демаркации госграницы с Россией

Президент Ильхам Алиев утвердил новый состав госкомиссии Азербайджана по демаркации госграницы с Россией.
И.Алиев в четверг подписал соответствующее распоряжение, сообщает сайт главы государства.
Председателем госкомиссии назначен замминистра иностранных дел Халаф Халафов, заместителем – замглавы Государственной пограничной службы Фархад Таги-заде.
В состав комиссии включены представители МВД, Минэкологии и природных ресурсов, Минобороны, Минюста, главы Исполнительных властей районов Азербайджана граничащих с Россией.
В соответствии с распоряжением МИД Азербайджана поручено уведомить об этих изменениях российскую сторону.
А.Азизов
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