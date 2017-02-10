Москва и Вашингтон расходятся по иранскому ядерному вопросу в акцентах, но не по сути - посол РФ в США

У России и США есть разногласия относительно соглашения по иранской ядерной программе (ИЯП), но они касаются акцентов, а не сути, заявил посол РФ в США Сергей Кисляк.
"По Ирану, я думаю, на сегодня у нас больше расхождений по акцентам в том, что касается договоренностей по ядерной программе, чем по существу", - сказал он в интервью российским СМИ в Вашингтоне по случаю Дня дипломата, отвечая на вопрос "Интерфакса".
Как подчеркнул С.Кисляк, "договоренность между "шестеркой" и Ираном - это полезный механизм для снятия озабоченностей; он работает, и мы исходим из того, что пытаться починить то, что работает неплохо, всегда приводит к отрицательным результатам".
"Так что диалог по этим вопросам с нашими американскими партнерами, конечно, будет. И мы посмотрим, в какой степени мы можем полагаться на дальнейшее взаимодействие. Но я почти уверен, что осуществление вот этой конкретной договоренности (по ИЯП - ИФ) продолжится", - сказал высокопоставленный дипломат.
Он выразил убеждение, что подорвать Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе Ирана не удастся.
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