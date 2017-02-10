Генсек ООН может назначить экс-премьера ПНА на пост спецпредставителя в Ливии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о намерении назначить бывшего премьер-министра Палестинской национальной автономии (ПНА) Саляма Файяда спецпредставителем генсека Всемирной организации в Ливии, сообщает агентство "Блумберг".

Об этом, согласно сообщению агентства, он проинформировал Совбез ООН в письме.

Таким образом, С.Файяд может сменить на посту спецпредставителя генсека ООН и главы миссии ООН в Ливии немца Мартина Коблера, назначенного на этот пост в ноябре 2015 года.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик пока не прокомментировал эту информацию.