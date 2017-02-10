Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7301 EUR   1.8445 RUR   0.0293 GBR   2.1633 TRY   0.4696

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.00 Brent   55.63

Погода в Баку

  ночь день Сегодня -1° Завтра 12 Фев 13 Фев

Дальнее зарубежье 10.02.2017 13:29

Генсек ООН может назначить экс-премьера ПНА на пост спецпредставителя в Ливии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о намерении назначить бывшего премьер-министра Палестинской национальной автономии (ПНА) Саляма Файяда спецпредставителем генсека Всемирной организации в Ливии, сообщает агентство "Блумберг".

Об этом, согласно сообщению агентства, он проинформировал Совбез ООН в письме.

Таким образом, С.Файяд может сменить на посту спецпредставителя генсека ООН и главы миссии ООН в Ливии немца Мартина Коблера, назначенного на этот пост в ноябре 2015 года.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик пока не прокомментировал эту информацию.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az
Версия для печати
Тэги: ООН, ЛИВИЯ, НАЗНАЧЕНИЕ, ПЛАНЫ


Похожие новости


Спецпредставитель генсека ООН пытается сформировать правительство национального единства в Ливии В Марокко продолжатся межливийские переговоры В докладе ООН предлагается усилить оружейное эмбарго в отношении Ливии Италия призывает Совбез ООН принять срочные меры для улучшения ситуации в области безопасности в Ливии Ливия не пустит на свою территорию миротворцев ООН для защиты сотрудников организации Генсек ООН возмущен историей с похищением премьера Ливии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az