В Литву прибыли американские танки

В Литву в пятницу утром доставлено десять танков Вооруженных сил США.

"Техника уже на железнодорожной станции Гайжюнай. Немного позже начнутся разгрузочные работы", - сказала в пятницу утром агентству BNS представитель Механизированного пехотного батальона Князя Вайдотаса Лорета Каваляускене.

Американцы не первый раз привозят с собой танки для учений, но на этот раз танков будет больше, чем когда бы то ни было раньше за период с начала размещения ротационных сил в 2014 году.

На станцию в Йонавском районе также доставлены пять боевых машин пехоты Bradley, вездеходов и грузовиков. Эту технику будет использовать рота военных США численностью около 120 человек.

Американцы привезут танки также в Латвию и Эстонию.

Военнослужащие Сухопутных сил США присланы в страны Балтии весной 2014 года после присоединения Россией Крыма, с тех пор происходит их постоянная ротация.