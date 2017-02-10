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Дальнее зарубежье 10.02.2017 13:49

В Литву прибыли американские танки

В Литву в пятницу утром доставлено десять танков Вооруженных сил США.

"Техника уже на железнодорожной станции Гайжюнай. Немного позже начнутся разгрузочные работы", - сказала в пятницу утром агентству BNS представитель Механизированного пехотного батальона Князя Вайдотаса Лорета Каваляускене.

Американцы не первый раз привозят с собой танки для учений, но на этот раз танков будет больше, чем когда бы то ни было раньше за период с начала размещения ротационных сил в 2014 году.

На станцию в Йонавском районе также доставлены пять боевых машин пехоты Bradley, вездеходов и грузовиков. Эту технику будет использовать рота военных США численностью около 120 человек.

Американцы привезут танки также в Латвию и Эстонию.

Военнослужащие Сухопутных сил США присланы в страны Балтии весной 2014 года после присоединения Россией Крыма, с тех пор происходит их постоянная ротация.

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Тэги: ЛИТВА, США, ТАНКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az