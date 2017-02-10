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Дальнее зарубежье 10.02.2017 14:03

Сенат США утвердил Тома Прайса на посту министра здравоохранения

Сенат США утвердил кандидатуру Тома Прайса на посту министра здравоохранения и социальных служб, сообщает телеканал Си-Эн-Эн.

За его кандидатуру высказались 52 сенатора, против - 47.

Ортопед по профессии, Т.Прайс был членом палаты представителей США от штата Джорджия. Последние два года возглавлял бюджетный комитет палаты представителей и известен критикой прежнего президента страны Барака Обамы по теме здравоохранения.

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Тэги: США, СЕНАТ, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, МИНИСТР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az