Сенат США утвердил Тома Прайса на посту министра здравоохранения

Сенат США утвердил кандидатуру Тома Прайса на посту министра здравоохранения и социальных служб, сообщает телеканал Си-Эн-Эн.

За его кандидатуру высказались 52 сенатора, против - 47.

Ортопед по профессии, Т.Прайс был членом палаты представителей США от штата Джорджия. Последние два года возглавлял бюджетный комитет палаты представителей и известен критикой прежнего президента страны Барака Обамы по теме здравоохранения.