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Дальнее зарубежье 10.02.2017 14:14

Большинство французов считают, что Фийон должен отказаться от борьбы за пост президента - опрос

Большинство французов выступают за то, чтобы кандидат в президенты от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон снял свою кандидатуру с выборов, свидетельствуют результаты опубликованного в пятницу опроса.

По данным опроса компании Odoxa, 70% респондентов хотят, чтобы Ф.Фийон отказался от участия в выборах из-за скандала вокруг его семьи.

Кроме того, 79% опрошенных заявляют, что доводы, которые кандидат от "Республиканцев" приводит в свою защиту, являются неубедительными.

Между тем, среди респондентов, поддерживающих "правых", лишь 36% считают, что Ф.Фийон должен прекратить борьбу за пост президента Франции.

В минувший понедельник Ф.Фийон принес французам извинения в связи с возникшим вокруг его семьи скандалом. Он заявил, что совершил ошибку, наняв на работу в качестве помощников жену и детей, и сожалеет о ней. Однако он отметил, что "никогда не нарушал законы Франции".

Ранее французская прокуратура открыла расследование в отношении супруги кандидата в президенты после того, как в СМИ появилась информация о том, что П.Фийон, по некоторым данным, в течение нескольких лет фиктивно работала помощником мужа в Национальном собрании.

В частности, расследование сосредоточивается на обвинениях в растрате средств и финансовых злоупотреблениях.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, КАНДИДАТ, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az