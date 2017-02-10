Большинство французов считают, что Фийон должен отказаться от борьбы за пост президента - опрос

Большинство французов выступают за то, чтобы кандидат в президенты от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон снял свою кандидатуру с выборов, свидетельствуют результаты опубликованного в пятницу опроса.
По данным опроса компании Odoxa, 70% респондентов хотят, чтобы Ф.Фийон отказался от участия в выборах из-за скандала вокруг его семьи.
Кроме того, 79% опрошенных заявляют, что доводы, которые кандидат от "Республиканцев" приводит в свою защиту, являются неубедительными.
Между тем, среди респондентов, поддерживающих "правых", лишь 36% считают, что Ф.Фийон должен прекратить борьбу за пост президента Франции.
В минувший понедельник Ф.Фийон принес французам извинения в связи с возникшим вокруг его семьи скандалом. Он заявил, что совершил ошибку, наняв на работу в качестве помощников жену и детей, и сожалеет о ней. Однако он отметил, что "никогда не нарушал законы Франции".
Ранее французская прокуратура открыла расследование в отношении супруги кандидата в президенты после того, как в СМИ появилась информация о том, что П.Фийон, по некоторым данным, в течение нескольких лет фиктивно работала помощником мужа в Национальном собрании.
В частности, расследование сосредоточивается на обвинениях в растрате средств и финансовых злоупотреблениях.
Экстрадиция Лапшина должно стать уроком для тех, кто не уважает территориальную целостность Азербайджана – вице-спикер
Президент Латвии посетит в марте Азербайджан для участия в Глобальном форуме
В Азербайджане в январе задержано около 50 нарушителей госграницы
Азербайджан в 2016г использовал 85,5% квоты на вылов рыбы
Премии страховщиков в Азербайджане в январе 2017г по обязательному страхованию имущества составили 2,6 млн манатов
Страховщики Азербайджана в январе 2017г выписали более 1,3 тыс. полисов Green Card
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 и пострадали 11 человек - МВД
Продажи подарков на Валентинов день в США в 2017г упадут на 2,3% - IBISWorld
Власти Азербайджана за охотничий сезон депортировали из страны 16 арабских охотников за допущенные нарушения
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
В РИКЦ открылась выставка, посвященная Дню дипломатического работника. Фоторепортаж
Утвержден план мероприятий Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian American Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии