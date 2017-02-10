Трамп благодарит Литву за поддержку Украины и увеличение расходов на оборону

Президент США Дональд Трамп поздравил Литву с наступающим праздником восстановления государства, поблагодарил за помощь Украине, а также похвалил за увеличение расходов на оборону.

В адресованном президенту Дале Грибаускайте письме Д.Трамп назвал Литву "лидером в деле поощрения демократии и укрепления трансатлантического сообщества". "Ваша поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины, а также усилия по диверсификации энергоисточников способствуют достижению нашей общей цели - повышению безопасности в Европе и в регионе", - говорится в письме президента США.

В поздравлении, присланном накануне 16 февраля, президент США хвалит Литву за увеличение финансирования оборонной сферы. "Литва является союзником по НАТО, которого ценят, который показывает пример через ваше обязательство перед нашей общей обороной - это доказывает рост ваших расходов на оборону с целью довести их до договоренного в НАТО уровня", - пишет Д.Трамп.

В своем письме он также обратил внимание на помощь Литвы в Афганистане и в борьбе с группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ). "Вклад Литвы в Афганистане и в борьбе с ИГИЛ продолжает демонстрировать обязательство по достижению глобальной безопасности", - отмечает Д. Трамп.

16 февраля Литва будет отмечать 99-летие восстановления государства.