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Дальнее зарубежье 10.02.2017 13:11

Два человека стали жертвами снежной бури на северо-востоке США, отменено более 2 тыс. авиарейсов

По меньшей мере, два человека погибли из-за снежной бури на северо-востоке США, сообщают в пятницу местные СМИ.

В частности, снегопад с сильными порывами ветра обрушился на штаты Нью-Джерси, Нью-Йорк и Коннектикут.

По данным метеорологических служб, в Нью-Йорке выпало более 30 см снега, а скорость порывов ветра достигала 80 км/ч.

"Это неимоверно сильная буря, сложились сложные погодные условия", - сказал мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

Кроме того, из-за бури в городе Нью-Йорк и его пригородах отменили занятия в сотнях школ.

Снегопад также сказался на работе местных аэропортов. В общей сложности в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут были отменены более 2,3 тыс. авиарейсов.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az