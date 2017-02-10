Два человека стали жертвами снежной бури на северо-востоке США, отменено более 2 тыс. авиарейсов

По меньшей мере, два человека погибли из-за снежной бури на северо-востоке США, сообщают в пятницу местные СМИ.

В частности, снегопад с сильными порывами ветра обрушился на штаты Нью-Джерси, Нью-Йорк и Коннектикут.

По данным метеорологических служб, в Нью-Йорке выпало более 30 см снега, а скорость порывов ветра достигала 80 км/ч.

"Это неимоверно сильная буря, сложились сложные погодные условия", - сказал мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

Кроме того, из-за бури в городе Нью-Йорк и его пригородах отменили занятия в сотнях школ.

Снегопад также сказался на работе местных аэропортов. В общей сложности в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут были отменены более 2,3 тыс. авиарейсов.