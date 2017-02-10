ЕСПЧ затягивает рассмотрение обращений из Азербайджана по боестолкновениям в 2016 году в зоне карабахского конфликта, заявляют в Баку

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) затягивает рассмотрение обращений Азербайджана по заявлениям в связи с гибелью шести мирных граждан в апрельских боестолкновениях 2016 года, заявил завсектора по вопросам защиты прав человека Администрации президента Азербайджана, представитель страны в Европейском суде по правам человека Чингиз Аскеров.

«ЕСПЧ затягивает рассмотрение обращений Азербайджана по заявлениям в связи с гибелью шести и ранениям более 20 мирных азербайджанских граждан во время апрельских боестолкновений прошлого года на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск», - сказал Ч.Аскеров в пятницу.

Он обвинил Евросуд в применении двойных стандартов по отношению к Азербайджану.

«Армянская сторона распространила в Интернете фотографии с обвинением в адрес азербайджанцев в убийстве трех армян. В Евросуде началась коммуникация по этой жалобе. Однако, наши заявления по этим же событиям пока еще не рассматривались Евросудом. Налицо применение двойных стандартов по отношению к жалобам азербайджанской стороны», - подчеркнул Ч.Аскеров.

По его словам, в целом, Азербайджан направил на рассмотрение ЕСПЧ более 700 заявлений в связи с апрельскими боестолкновениями.

Как сообщалось ранее, со 2 апреля 2016 года армянская сторона вела интенсивный обстрел 34 сел и городов Азербайджана. В целом, в результате апрельской провокации армянской стороны погибли 6 азербайджанских гражданских лица, более 20 гражданских получили ранения, нанесен ущерб гражданской инфраструктуре и объектам.

Р.Бабаев