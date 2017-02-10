Минсвязи Азербайджана откроет в Баку 10 сервис-центров «Sebeke»

Министерство связи и высоких технологий (МСВТ) Азербайджана планирует на начальном этапе открыть в Баку 10 центров обслуживания «Sebeke» для оказания телекоммуникационных услуг населению, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ведомстве.
«Основная цель создания центров «Sebeke» - оказание населению высококачественных централизованных услуг. В Баку на начальном этапе планируется открытие 10 таких центров. Сейчас ведутся ремонтно-строительные работы для открытия в ближайшее время центров «Sebeke» в Хазарском, Ясамальском и Бинагадинском районах Баку», - отметили в ведомстве.
В перспективе открытие таких же центров планируется и в регионах страны.
Как сообщалось, в пятницу при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялось открытие первого центра «Sebeke» в почтовом филиале №1 в Баку.
Площадь центра составляет 500 кв. метров. К работе в центре привлечено 60 человек. Здесь населению будут оказываться все виды почтовых, телекоммуникационных, банковских и финансовых услуг с 9.00 утра до 20.00 вечера.
Граждане могут обратиться в центр для приобретения авиабилетов, обмена валюты, получения «электронной подписи» и использования услуг «Электронного правительства», регистрации IMEI-кодов на мобильных устройствах и для оплаты всех видов услуг связи, для подключения Интернета и прокладки стационарной телефонной линии.
Н.Аббасова
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