Власти Турции утвердили проведение 16 апреля референдума об изменении конституции

В правительстве Турции подтвердили, что референдум по вопросу о внесении в конституцию изменений, существенно расширяющих полномочия президента, пройдет 16 апреля, сообщают местные СМИ.

В сообщениях отмечается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил пакет предлагаемых изменений.

Пакет конституционных изменений внесла в парламент правящая Партия справедливости и развития (ПСР). Поправки наделяют президента правом назначать вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников, принимать решения по созданию, расформированию, полномочиям и структуре министерств. При этом должность премьера будет упразднена.