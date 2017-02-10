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Регион 10.02.2017 13:43

Власти Турции утвердили проведение 16 апреля референдума об изменении конституции

В правительстве Турции подтвердили, что референдум по вопросу о внесении в конституцию изменений, существенно расширяющих полномочия президента, пройдет 16 апреля, сообщают местные СМИ.

В сообщениях отмечается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил пакет предлагаемых изменений.

Пакет конституционных изменений внесла в парламент правящая Партия справедливости и развития (ПСР). Поправки наделяют президента правом назначать вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников, принимать решения по созданию, расформированию, полномочиям и структуре министерств. При этом должность премьера будет упразднена.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az
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Тэги: ТУРЦИЯ, РЕФЕРЕНДУМ, ДАТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az