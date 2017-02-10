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Регион 10.02.2017 15:04

Путин и Эрдоган уделили достаточно много времени обсуждению инцидента с ударом ВКС РФ по турецким военным

В Кремле охарактеризовали состоявшийся накануне телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Эрдогана как конструктивный, добавив, что инциденту с ударом российских Воздушно-космических сил по турецким военным в Сирии в нем было уделено значительное время.

"Состоялось достаточно детальное и конструктивное обсуждение. Помимо этого инцидента, которому было уделено достаточно много времени, обсуждались вопросы, связанные с двусторонними отношениями, в том числе в контексте подготовки к Совету высшего уровня, который состоится в марте", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он уточнил, что российско-турецкий саммит планируется на территории РФ.

Как сообщалось, в четверг состоялся телефонный разговор В.Путина с Р.Эрдоганом.

"Продолжен обмен мнениями по ключевым аспектам кризисной ситуации в Сирии в контексте совместной борьбы с международным терроризмом. В.Путин выразил соболезнования в связи с трагическим инцидентом, повлекшим гибель нескольких турецких военнослужащих в районе города Эль-Баб. Условлено о наращивании координации по военной линии в ходе операций в Сирии против боевиков ИГИЛ (запрещена в РФ - ИФ) и других экстремистских организаций", - говорилось в сообщении пресс-службы Кремля о разговоре двух лидеров.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, ТУРЦИЯ, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az