Путин и Эрдоган уделили достаточно много времени обсуждению инцидента с ударом ВКС РФ по турецким военным

В Кремле охарактеризовали состоявшийся накануне телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Эрдогана как конструктивный, добавив, что инциденту с ударом российских Воздушно-космических сил по турецким военным в Сирии в нем было уделено значительное время.

"Состоялось достаточно детальное и конструктивное обсуждение. Помимо этого инцидента, которому было уделено достаточно много времени, обсуждались вопросы, связанные с двусторонними отношениями, в том числе в контексте подготовки к Совету высшего уровня, который состоится в марте", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он уточнил, что российско-турецкий саммит планируется на территории РФ.

Как сообщалось, в четверг состоялся телефонный разговор В.Путина с Р.Эрдоганом.

"Продолжен обмен мнениями по ключевым аспектам кризисной ситуации в Сирии в контексте совместной борьбы с международным терроризмом. В.Путин выразил соболезнования в связи с трагическим инцидентом, повлекшим гибель нескольких турецких военнослужащих в районе города Эль-Баб. Условлено о наращивании координации по военной линии в ходе операций в Сирии против боевиков ИГИЛ (запрещена в РФ - ИФ) и других экстремистских организаций", - говорилось в сообщении пресс-службы Кремля о разговоре двух лидеров.