Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7301 EUR   1.8445 RUR   0.0293 GBR   2.1633 TRY   0.4696

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.00 Brent   55.63

Погода в Баку

  ночь день Сегодня -1° Завтра 12 Фев 13 Фев

Внешняя политика 10.02.2017 13:53

В Азербайджане в январе задержано около 50 нарушителей госграницы

Государственной пограничной службой (ГПС) Азербайджана в январе 2017 года зафиксировано 37 случая нарушения госграницы, задержаны 46 человек, сообщает пресс-служба ГПС.

"18 задержанных являются гражданами Азербайджана, 10 – Нигерии, пятеро – Грузии, по четыре – Узбекистана и Таджикистана, по одному – Бангладеш, Гана, Ирана, Камеруна и России", - отмечает Служба.

В течение месяца пограничники задержали 718 человек, нарушивших пограничный режим.

В сообщении отмечается, что правоохранительные органы Азербайджана в январе задержали 344 человек, ранее объявленных в розыск, и передали их в соответствующие органы.

В результате предпринятых мер по борьбе с незаконным оборотом наркотиков азербайджанские пограничники предотвратили 6 попыток незаконного провоза наркотических веществ через границу, изъяв в общей сложности 3,2815 кг наркотиков.

Сотрудники Госпогранслужбы Азербайджана в январе в результате мер по противодействию незаконной контрабанде изъяли имущества и предметов в общей сложности на сумму 336,551 тыс. манатов, в том числе пять ружей, 49 патронов, 8 противотанковых мин, два электрошокера и др.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az
Версия для печати
Тэги: ПОГРАНСЛУЖБА, НАРУШИТЕЛИ, СТАТИСТИКА


Похожие новости


В Азербайджане в ноябре задержано около 40 нарушителей государственной границы В Азербайджане в октябре задержаны 25 нарушителей госграницы Более 55 нарушителей государственной границы задержаны в июле в Азербайджане Около 30 нарушителей государственной границы задержаны в мае в Азербайджане Около 40 нарушителей госграницы задержаны в марте в Азербайджане Несколько десятков нарушителей госграницы задержано в ноябре в Азербайджане

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az