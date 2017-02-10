В Азербайджане в январе задержано около 50 нарушителей госграницы

Государственной пограничной службой (ГПС) Азербайджана в январе 2017 года зафиксировано 37 случая нарушения госграницы, задержаны 46 человек, сообщает пресс-служба ГПС.

"18 задержанных являются гражданами Азербайджана, 10 – Нигерии, пятеро – Грузии, по четыре – Узбекистана и Таджикистана, по одному – Бангладеш, Гана, Ирана, Камеруна и России", - отмечает Служба.

В течение месяца пограничники задержали 718 человек, нарушивших пограничный режим.

В сообщении отмечается, что правоохранительные органы Азербайджана в январе задержали 344 человек, ранее объявленных в розыск, и передали их в соответствующие органы.

В результате предпринятых мер по борьбе с незаконным оборотом наркотиков азербайджанские пограничники предотвратили 6 попыток незаконного провоза наркотических веществ через границу, изъяв в общей сложности 3,2815 кг наркотиков.

Сотрудники Госпогранслужбы Азербайджана в январе в результате мер по противодействию незаконной контрабанде изъяли имущества и предметов в общей сложности на сумму 336,551 тыс. манатов, в том числе пять ружей, 49 патронов, 8 противотанковых мин, два электрошокера и др.

Ф.Исазаде