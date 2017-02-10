Brexit может нанести удар по скачкам и разведению лошадей в Великобритании и Ирландии

Выход Великобритании из Европейского союза (Brexit) может привести к отмене соглашений о свободе перемещения лошадей и нанести серьезный удар по скачкам и разведению скаковых лошадей в Великобритании и Ирландии, пишет The Guardian.

В настоящее время действует трехстороннее соглашение между Великобританией, Ирландией и Францией, позволяющее беспрепятственно провозить чистокровных скакунов для участия в забегах. Требуется лишь наличие ветпаспорта ЕС и учет животного в специальной базе данных. Ветеринарные сертификаты и таможенная документация в таком случае не нужны.

Для перевозки лошадей в другие страны Европы необходимо предъявить свидетельство ветеринара, осмотревшего лошадь в последние 48 часов, и другие документы, которые необходимо получать в торговой палате. Затраты на каждую лошадь могут составлять сотни фунтов, к тому же оформление может потребовать значительного времени.

"Вполне вероятно, что ужесточатся и требования для поездки во Францию. Мы вывозим во Францию намного больше лошадей, чем их привозят к нам", - комментирует экспедитор Люси Грийер.

Потенциальные последствия Brexit станут главной темой для обсуждения на форуме британских конезаводчиков в марте.

Как пишет The Independent, скачки обеспечивают работой не менее 85 тыс. человек в Великобритании. По данным Британской ассоциации скачек (BHA), ежегодно в стране проводится свыше 1,4 тыс. конных состязаний, которые посещают 6 млн человек, а смотрят в прямом эфире или в записи - 600 млн человек по всему миру. Объем ставок достигает 10 млрд фунтов стерлингов ($12,5 млрд) в год.

При этом вклад скачек в экономику Ирландии оценивается в 1,3 млрд евро в год, или около 0,5% ВВП.