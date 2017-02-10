Второй транш макрофинансовой помощи ЕС на сумму EUR600 млн может быть предоставлен Украине в ближайшие недели - Юнкер

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявляет, что второй транш макрофинансовой помощи ЕС в EUR600 млн может быть предоставлен Украине в ближайшие недели, после подачи правительством в Верховную Раду законопроекта относительно моратория на экспорт леса.

"Как только правительство представит законопроект о моратории на экспорт леса в парламенте - это, с моей точки зрения, достаточное условие для выдачи EUR600 млн. Украинцы ожидают, что это произойдет в ближайшие недели", - сказал Ж.-К.Юнкер на брифинге после встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в Брюсселе в пятницу.

Он подчеркнул, что Украина проводит эффективные реформы и украинцы должны иметь возможность получить что-то взамен за их успехи.

Также Ж.-К.Юнкер добавил, что обсудил с В.Гройсманом ситуацию на востоке Украины.