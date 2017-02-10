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Дальнее зарубежье 10.02.2017 15:30

Второй транш макрофинансовой помощи ЕС на сумму EUR600 млн может быть предоставлен Украине в ближайшие недели - Юнкер

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявляет, что второй транш макрофинансовой помощи ЕС в EUR600 млн может быть предоставлен Украине в ближайшие недели, после подачи правительством в Верховную Раду законопроекта относительно моратория на экспорт леса.

"Как только правительство представит законопроект о моратории на экспорт леса в парламенте - это, с моей точки зрения, достаточное условие для выдачи EUR600 млн. Украинцы ожидают, что это произойдет в ближайшие недели", - сказал Ж.-К.Юнкер на брифинге после встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в Брюсселе в пятницу.

Он подчеркнул, что Украина проводит эффективные реформы и украинцы должны иметь возможность получить что-то взамен за их успехи.

Также Ж.-К.Юнкер добавил, что обсудил с В.Гройсманом ситуацию на востоке Украины.

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Тэги: УКРАИНА, ЕС, ФИНПОМОЩЬ, ТРАНШ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az