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Внешняя политика 10.02.2017 14:11

Президент Латвии посетит в марте Азербайджан для участия в Глобальном форуме

Президент Латвии Раймондс Вейонис совершит в марте 2017 года визит в Азербайджан, сообщает Госкомитет по работе с диаспорой Азербайджана.

«Целью визита является участие 16-17 марта в работе V Глобального Бакинского форума», - говорится в сообщении Госкомитета.

Тема V Глобального Бакинского форума - «Будущее внешних связей: сила и интересы». На нем будут обсуждаться будущее трансатлантических отношений, борьба с терроризмом, роль Китая в международных отношениях, будущее Европы, угроза международной безопасности популизма и экстремизма.

В мероприятии примут участие президенты, экс-президенты, главы правительств ряда стран, известные политики и общественные деятели.

Форум проводится при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана. Организатор мероприятия – Международный центр Низами Гянджеви.

Ф.Исазаде

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Тэги: ЛАТВИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az