Президент Латвии посетит в марте Азербайджан для участия в Глобальном форуме

Президент Латвии Раймондс Вейонис совершит в марте 2017 года визит в Азербайджан, сообщает Госкомитет по работе с диаспорой Азербайджана.

«Целью визита является участие 16-17 марта в работе V Глобального Бакинского форума», - говорится в сообщении Госкомитета.

Тема V Глобального Бакинского форума - «Будущее внешних связей: сила и интересы». На нем будут обсуждаться будущее трансатлантических отношений, борьба с терроризмом, роль Китая в международных отношениях, будущее Европы, угроза международной безопасности популизма и экстремизма.

В мероприятии примут участие президенты, экс-президенты, главы правительств ряда стран, известные политики и общественные деятели.

Форум проводится при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана. Организатор мероприятия – Международный центр Низами Гянджеви.

Ф.Исазаде