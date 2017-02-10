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Внешняя политика 10.02.2017 14:29

Экстрадиция Лапшина должно стать уроком для тех, кто не уважает территориальную целостность Азербайджана – вице-спикер

Экстрадиция блогера Александра Лапшина является серьезным предупреждением для всех, кто незаконно посещал или собирается посетить оккупированные территории Азербайджана, заявила вице-спикер Милли Меджлиса (парламента) Бахар Мурадова.

«Экстрадиция Лапшина в Азербайджан станет мессаджем для всех, кто занимался и занимается аналогичными действиями», - сказала Б.Мурадова журналистам в пятницу.

По ее словам, это также является результатом политики, проводимой азербайджанскими властями с целью не допустить незаконного посещения оккупированных территорий Азербайджана.

«Этот случай (с Лапшиным - ИФ) заставит тех, кто поступал также, задуматься об ошибочности своих действий. Считаю, что это должно стать уроком для всех», - подчеркнула Б.Мурадова.

А.Лапшин был задержан 16 декабря 2016 года в Минске по запросу Азербайджана, так как он включен в "черный список" за посещение Нагорного Карабаха без согласования с азербайджанскими властями. Таким лицам запрещен въезд в Азербайджан.

Тем не менее, в июне 2015 года блогер сознательно въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту благодаря разнице правил правописания в документах.

Следственное управление по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры Азербайджана возбудило уголовное дело по статьям 281.2 (неоднократные публичные призывы, направленные против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения) Уголовного кодекса Азербайджана. Эти статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 до 8 лет.

Верховный суд Белоруссии 7 февраля отклонил жалобу А.Лапшина о решении выдачи его Азербайджану. Вечером того же дня блогер был доставлен спецрейсом из Минска в Баку.

Р.Бабаев

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Тэги: БЛОГЕР, ЭКСТРАДИЦИЯ, ВИЦЕ/СПИКЕР


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