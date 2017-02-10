Суд выдал ордер на арест экс-президента Перу

Суд в Перу вынес постановление об аресте экс-президента страны Алехандро Толедо по обвинениям в получении взяток в размере не менее $20 млн, сообщает в пятницу перуанское издание "Комерсио".

Судья Ричард Консепсион постановил, что А.Толедо должен быть заключен под стражу при первой же возможности, и отклонил просьбу адвокатов экс-президента об освобождении под залог.

Суд также постановил, что А.Толедо должен отбыть предварительное тюремное заключение сроком 18 месяцев.

А.Толедо был президентом Перу с 2001 по 2006 год.

В отношении А.Толедо ранее было заведено уголовное дело в рамках крупного антикоррупционного расследования.

По данным следствия, деятельность экс-лидера Перу на посту главы государства могла способствовать принятию закона, вносившего изменения в тендерные правила, чтобы именно бразильская строительная компания Odebrecht смогла получить ряд контрактов на $0,5 млрд.

В Odebrecht ранее признали, что выплатили взятки на общую сумму $800 млн членам правительств стран Латинской Америки. По данным следствия, сумма, заплаченная в Перу, составила $29 млн. Эти деньги были выплачены в период нахождения у власти А.Толедо и позже.