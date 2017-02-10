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Дальнее зарубежье 10.02.2017 14:37

Суд выдал ордер на арест экс-президента Перу

Суд в Перу вынес постановление об аресте экс-президента страны Алехандро Толедо по обвинениям в получении взяток в размере не менее $20 млн, сообщает в пятницу перуанское издание "Комерсио".

Судья Ричард Консепсион постановил, что А.Толедо должен быть заключен под стражу при первой же возможности, и отклонил просьбу адвокатов экс-президента об освобождении под залог.

Суд также постановил, что А.Толедо должен отбыть предварительное тюремное заключение сроком 18 месяцев.

А.Толедо был президентом Перу с 2001 по 2006 год.

В отношении А.Толедо ранее было заведено уголовное дело в рамках крупного антикоррупционного расследования.

По данным следствия, деятельность экс-лидера Перу на посту главы государства могла способствовать принятию закона, вносившего изменения в тендерные правила, чтобы именно бразильская строительная компания Odebrecht смогла получить ряд контрактов на $0,5 млрд.

В Odebrecht ранее признали, что выплатили взятки на общую сумму $800 млн членам правительств стран Латинской Америки. По данным следствия, сумма, заплаченная в Перу, составила $29 млн. Эти деньги были выплачены в период нахождения у власти А.Толедо и позже.

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Тэги: ПЕРУ, ЭКС/ПРЕЗИДЕНТ, ОБВИНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az