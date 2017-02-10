Турецкий премьер на встрече с главой ЦРУ призвал Вашингтон экстрадировать Гюлена

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым в очередной раз обратился с призывом к американским властям выдать Анкаре мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена, сообщает в пятницу агентство "Анадолу" со ссылкой на источник, близкий к премьеру страны.

Свою позицию по данному вопросу Б.Йылдырым озвучил в ходе встречи с новым директором Центрального разведывательного управления США Майком Помпео в Анкаре.

Турция добивается от Вашингтона экстрадиции Ф.Гюлена, который, как полагают в Анкаре, является организатором неудавшейся попытки госпереворота в стране летом 2016 года. Сам проповедник вину отрицает.