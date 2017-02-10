Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7301 EUR   1.8445 RUR   0.0293 GBR   2.1633 TRY   0.4696

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.00 Brent   55.63

Погода в Баку

  ночь день Сегодня -1° Завтра 12 Фев 13 Фев

Регион 10.02.2017 14:42

Турецкий премьер на встрече с главой ЦРУ призвал Вашингтон экстрадировать Гюлена

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым в очередной раз обратился с призывом к американским властям выдать Анкаре мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена, сообщает в пятницу агентство "Анадолу" со ссылкой на источник, близкий к премьеру страны.

Свою позицию по данному вопросу Б.Йылдырым озвучил в ходе встречи с новым директором Центрального разведывательного управления США Майком Помпео в Анкаре.

Турция добивается от Вашингтона экстрадиции Ф.Гюлена, который, как полагают в Анкаре, является организатором неудавшейся попытки госпереворота в стране летом 2016 года. Сам проповедник вину отрицает.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, США, ГЮЛЕН, ЭКСТРАДИЦИЯ


Похожие новости


В США привлекли к ответственности турецкого хакера за мошенничество на $55 млн В Турции положительно оценили телефонный разговор Трампа и Эрдогана - ТВ Эрдоган и Трамп готовы сотрудничать в борьбе против ИГ в районе Эль-Баба и Ракки - СМИ Трамп подтвердил готовность сотрудничать с Турцией - Белый дом США поставляли оружие курдским группировкам в Сирии - Чавушоглу Гюлен отвергает обвинения в организации убийства российского посла, считает виновными власти Турции, не предотвратившими нападение

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az