Глава МИД Турции анонсировал скорые визиты Эрдогана в Киев и Москву

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит с визитом Украину и Россию в ближайшее время, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Оба визита будут проведены в ближайшее время. В ближайшее время мы объявим даты визитов нашего президента как в Москву, так и в Киев", - сообщил глава МИД на совместном с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным брифинге в пятницу в Киеве.

Как сообщалось, визит лидера Турецкой Республики в Россию, как ожидается, состоится в первой половине марта.

"Приезд в Москву президента Реджепа Тайипа Эрдогана ожидается в первой половине марта. В ходе этого визита состоится его четвертая встреча с президентом РФ Владимиром Путиным за последние полгода. Как ожидается, в ходе контакта с российским президентом будут обсуждаться шаги по дальнейшему налаживанию наших отношений", - заявил ранее в интервью "Интерфаксу" посол Турции в РФ Хусеин Дириоз.

Позднее стало известно, что в Москву 14 февраля прибудет замглавы МИД Турции Умит Ярдым. Как сообщили "Интерфаксу" в посольстве Турции, он обсудит с российской стороной организацию визита Р.Эрдогана в Москву.