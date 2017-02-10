Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7301 EUR   1.8445 RUR   0.0293 GBR   2.1633 TRY   0.4696

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.00 Brent   55.63

Погода в Баку

  ночь день Сегодня -1° Завтра 12 Фев 13 Фев

Регион 10.02.2017 14:52

Глава МИД Турции анонсировал скорые визиты Эрдогана в Киев и Москву

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит с визитом Украину и Россию в ближайшее время, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Оба визита будут проведены в ближайшее время. В ближайшее время мы объявим даты визитов нашего президента как в Москву, так и в Киев", - сообщил глава МИД на совместном с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным брифинге в пятницу в Киеве.

Как сообщалось, визит лидера Турецкой Республики в Россию, как ожидается, состоится в первой половине марта.

"Приезд в Москву президента Реджепа Тайипа Эрдогана ожидается в первой половине марта. В ходе этого визита состоится его четвертая встреча с президентом РФ Владимиром Путиным за последние полгода. Как ожидается, в ходе контакта с российским президентом будут обсуждаться шаги по дальнейшему налаживанию наших отношений", - заявил ранее в интервью "Интерфаксу" посол Турции в РФ Хусеин Дириоз.

Позднее стало известно, что в Москву 14 февраля прибудет замглавы МИД Турции Умит Ярдым. Как сообщили "Интерфаксу" в посольстве Турции, он обсудит с российской стороной организацию визита Р.Эрдогана в Москву.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВИЗИТ


Похожие новости


Порошенко прибыл на гуманитарный саммит ООН в Стамбуле Турция выступает за оказание большей поддержки Украине в вопросе безопасности - премьер Президент Турции приедет на Украину с официальным визитом Путин в телефонном разговоре с Эрдоганом выразил серьезную озабоченность продолжающейся карательной операцией на юго-востоке Украины - Кремль Глава МИД Турции призывает отказаться от принципов "холодной войны" в связи с ситуацией вокруг Украины Глава МИД Турции обсудил ситуацию в Крыму с Пан Ги Муном

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az