Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7301 EUR   1.8445 RUR   0.0293 GBR   2.1633 TRY   0.4696

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.00 Brent   55.63

Погода в Баку

  ночь день Сегодня -1° Завтра 12 Фев 13 Фев

Дальнее зарубежье 10.02.2017 14:53

На юге Франции задержали четырех человек по подозрению в подготовке теракта

Стражи порядка задержали в районе французского города Монпелье четырех человек, подозреваемых в подготовке теракта в Париже, сообщает в пятницу газета "Фигаро".

Среди подозреваемых - трое мужчин и девушка 16 лет. Двое подозреваемых были известны спецслужбам своими радикальными взглядами.

По информации издания, они планировали совершить теракт в оживленном туристическом месте в столице Франции.

Кроме того, стражи порядка в ходе обысков в доме одного из подозреваемых обнаружили взрывчатое вещество.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, ТЕРАКТЫ, ПОДГОТОВКА, ЗАДЕРЖАНИЯ


Похожие новости


Баку призывает мировое сообщество к объединению усилий в борьбе с международным терроризмом Официальный Баку выступил с резким осуждением терактов в Париже МИД Азербайджана рекомендовал соотечественникам соблюдать требования объявленного во Франции чрезвычайного положения Террористические атаки в Париже привели к гибели более 150 человек Французским силам безопасности на этой неделе удалось предотвратить ряд терактов - Олланд Уровень террористической угрозы во Франции чрезвычайно высок - глава МВД страны

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az