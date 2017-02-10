На юге Франции задержали четырех человек по подозрению в подготовке теракта

Стражи порядка задержали в районе французского города Монпелье четырех человек, подозреваемых в подготовке теракта в Париже, сообщает в пятницу газета "Фигаро".

Среди подозреваемых - трое мужчин и девушка 16 лет. Двое подозреваемых были известны спецслужбам своими радикальными взглядами.

По информации издания, они планировали совершить теракт в оживленном туристическом месте в столице Франции.

Кроме того, стражи порядка в ходе обысков в доме одного из подозреваемых обнаружили взрывчатое вещество.