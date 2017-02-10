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Экология 10.02.2017 15:04

Власти Азербайджана за охотничий сезон депортировали из страны 16 арабских охотников за допущенные нарушения

Власти Азербайджана депортировали в текущем охотничьем сезоне 16 граждан арабских стран за нарушения правил проведения охоты на территории страны, сообщает пресс-служба министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР).

«В этот охотничий сезон было оштрафовано 16 граждан арабских стран за нарушения правил ведения охоты в Азербайджане. По представлению МЭПР они были депортированы из страны», - говорится в сообщении.

Наряду с этим Минэкологии внесло ясность распространенные в соцсетях фотографиям арабских туристов на фоне убитых ими зайцев и птицы. Пресс-служба ведомства отмечает, что после проведения соответствующего разбирательства было установлено, что часть фотографий были сделаны не в Азербайджане.

Вместе с тем, министерство изучает деятельность компаний, занимающихся охотничьим туризмом.

«Компании предупреждены о необходимости проведения инструктажа с посещающими Азербайджан туристами-охотниками. В случае выявления фактов нарушения законов страны, охотничьей этики, а также проявляющих неуважительное отношение к нравственно-культурным ценностям страны охотников, сотрудничество (министерства –ИФ-Аз) с этими компаниями будет прекращено»,- отметили в министерстве.

Охотничий сезон в Азербайджане начинается в июне и завершается в феврале.

Ф.Исазаде

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Тэги: ОХОТНИКИ, ДЕПОРТАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az