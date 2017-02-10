Власти Азербайджана за охотничий сезон депортировали из страны 16 арабских охотников за допущенные нарушения

Власти Азербайджана депортировали в текущем охотничьем сезоне 16 граждан арабских стран за нарушения правил проведения охоты на территории страны, сообщает пресс-служба министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР).
«В этот охотничий сезон было оштрафовано 16 граждан арабских стран за нарушения правил ведения охоты в Азербайджане. По представлению МЭПР они были депортированы из страны», - говорится в сообщении.
Наряду с этим Минэкологии внесло ясность распространенные в соцсетях фотографиям арабских туристов на фоне убитых ими зайцев и птицы. Пресс-служба ведомства отмечает, что после проведения соответствующего разбирательства было установлено, что часть фотографий были сделаны не в Азербайджане.
Вместе с тем, министерство изучает деятельность компаний, занимающихся охотничьим туризмом.
«Компании предупреждены о необходимости проведения инструктажа с посещающими Азербайджан туристами-охотниками. В случае выявления фактов нарушения законов страны, охотничьей этики, а также проявляющих неуважительное отношение к нравственно-культурным ценностям страны охотников, сотрудничество (министерства –ИФ-Аз) с этими компаниями будет прекращено»,- отметили в министерстве.
Охотничий сезон в Азербайджане начинается в июне и завершается в феврале.
Ф.Исазаде
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