Премии страховщиков в Азербайджане в январе 2017г по обязательному страхованию имущества составили 2,6 млн манатов

Премии страховых компаний в Азербайджане, являющихся членами Бюро по обязательному страхованию (ISB), в январе 2017 года по обязательному страхованию недвижимого имущества составили 2,6 млн манатов, что на 55% меньше показателя января 2016 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Бюро.

«В январе 2017 года по обязательному страхованию недвижимого имущества заключено 7,535 тыс. договоров (рост на 43%), сборы составили 2,6 млн манатов», - отметили в ISB.

В январе 2017 года также заключено 557 договоров обязательного страхования ответственности при эксплуатации недвижимости, 6 договоров обязательного индивидуального страхования пассажиров.

В Азербайджане в настоящее время применяется два вида страхования, относящихся к обязательному страхованию недвижимого имущества: страхование недвижимого имущества, принадлежащего физическим лицам и страхование гражданской ответственности при эксплуатации недвижимого имущества.

Обязательное страхование недвижимого имущества распространяется на все виды строений, жилые дома, квартиры, принадлежащие физическим лицам, офисам юридических лиц, государственное имущество. При этом страховым случаем считаются факты, связанные с нанесением ущерба этому имуществу в результате пожара, взрыва, короткого замыкания в электросети, аварии в канализационной или водопроводной системе, природных катаклизмах и т.д.

Максимальный размер страховой суммы на недвижимое имущество в Баку составляет 25 тыс. манатов, в Гяндже, Сумгайыте и Нахчыване – 20 тыс. манатов, в других населенных пунктах – 15 тыс. манатов.

Страховой тариф по этому виду страхования составляет 0,2% от размера страховой суммы.

Лицензии на предоставление услуг по обязательному страхованию недвижимости имеют 14 страховых компаний, по обязательному страхованию гражданской ответственности при эксплуатации недвижимого имущества - 13 компаний.

А.Ахундов