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Дальнее зарубежье 10.02.2017 17:03

В ЕС не склонны считать причиной ночного отключения электричества в Брюсселе результатом кибератаки

В Еврокомиссии считают отключение минувшей ночью электричества в многих зданиях Брюсселя, включая квартал учреждений ЕС, простым техническим сбоем, заявил в пятницу на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Александр Винтерштейн.

"Я думаю, что в данном случае речь идет о техническом инциденте. Это информация, которую мы имеем от оператора. Это авария электроснабжения", - сказал пресс-секретарь, отвечая на реплику, не является ли это результатом кибератаки некой страны, которая таким образом создает проблемы, в данном случае во время визита в Брюссель премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

В.Винтерштейн сообщил, что несколько зданий из комплекса Европейской комиссии подпали под это отключение, но ущерба не было, так как в них включились аварийные системы обеспечения электроснабжения.

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Тэги: ЕС, БРЮССЕЛЬ, ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ОТКЛЮЧЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az