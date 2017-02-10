В ЕС не склонны считать причиной ночного отключения электричества в Брюсселе результатом кибератаки

В Еврокомиссии считают отключение минувшей ночью электричества в многих зданиях Брюсселя, включая квартал учреждений ЕС, простым техническим сбоем, заявил в пятницу на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Александр Винтерштейн.
"Я думаю, что в данном случае речь идет о техническом инциденте. Это информация, которую мы имеем от оператора. Это авария электроснабжения", - сказал пресс-секретарь, отвечая на реплику, не является ли это результатом кибератаки некой страны, которая таким образом создает проблемы, в данном случае во время визита в Брюссель премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.
В.Винтерштейн сообщил, что несколько зданий из комплекса Европейской комиссии подпали под это отключение, но ущерба не было, так как в них включились аварийные системы обеспечения электроснабжения.
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