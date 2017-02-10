Продажи подарков на Валентинов день в США в 2017г упадут на 2,3% - IBISWorld

Американские потребители в этом году сократят расходы на подарки, приобретаемые ко Дню святого Валентина, впервые за три года, прогнозирует аналитическая компания IBISWorld.
Совокупные затраты уменьшатся на 2,3% по сравнению с прошлым годом и составят $19,503 млрд. Как ожидается, в среднем житель США купит в этом году подарки на сумму $149,37 против $150,33 годом ранее, сообщается в пресс-релизе компании.
Снижение показателей объясняется сокращением количества американцев, которые будут совершать приуроченные к 14 февраля покупки. В этом году доля тех, кто планирует празднование Дня святого Валентина, составляет 53,9% по сравнению с прошлогодним уровнем в 54,8%, свидетельствуют результаты опроса Национальной федерации розничной торговли (NRF).
Кроме того, эксперты IBISWorld полагают, что покупатели будут искать более дешевые предложения и ритейлеров, которые предлагают скидки и акции, что также приведет к уменьшению совокупного объема расходов на праздник.
Несмотря на снижение общих затрат, некоторые категории расходов, в частности, на цветы, продемонстрируют рост и в этом году. Кроме того, пользуются спросом романтические поездки, билеты на культурные мероприятия, посещения косметических салонов и т.д. - в них планируют принять участие 40% американцев, празднующих 14 февраля, по данным NRF. В результате расходы в данной категории увеличатся в этом году на 4,6%.
В то же время сейчас всего 46,9% респондентов намерены купить для своей "второй половинки" открытку, что ниже 47,9% в прошлом году, сообщает NRF.
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