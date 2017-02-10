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Это интересно 10.02.2017 15:34

Продажи подарков на Валентинов день в США в 2017г упадут на 2,3% - IBISWorld

Американские потребители в этом году сократят расходы на подарки, приобретаемые ко Дню святого Валентина, впервые за три года, прогнозирует аналитическая компания IBISWorld.

Совокупные затраты уменьшатся на 2,3% по сравнению с прошлым годом и составят $19,503 млрд. Как ожидается, в среднем житель США купит в этом году подарки на сумму $149,37 против $150,33 годом ранее, сообщается в пресс-релизе компании.

Снижение показателей объясняется сокращением количества американцев, которые будут совершать приуроченные к 14 февраля покупки. В этом году доля тех, кто планирует празднование Дня святого Валентина, составляет 53,9% по сравнению с прошлогодним уровнем в 54,8%, свидетельствуют результаты опроса Национальной федерации розничной торговли (NRF).

Кроме того, эксперты IBISWorld полагают, что покупатели будут искать более дешевые предложения и ритейлеров, которые предлагают скидки и акции, что также приведет к уменьшению совокупного объема расходов на праздник.

Несмотря на снижение общих затрат, некоторые категории расходов, в частности, на цветы, продемонстрируют рост и в этом году. Кроме того, пользуются спросом романтические поездки, билеты на культурные мероприятия, посещения косметических салонов и т.д. - в них планируют принять участие 40% американцев, празднующих 14 февраля, по данным NRF. В результате расходы в данной категории увеличатся в этом году на 4,6%.

В то же время сейчас всего 46,9% респондентов намерены купить для своей "второй половинки" открытку, что ниже 47,9% в прошлом году, сообщает NRF.

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Тэги: США, ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРАЗДНИК, РАСХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az