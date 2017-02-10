Асад назвал ложью сообщения о том, что Дамаск бомбит больницы

Президент Сирии Башар Асад заявил, что его страны не заинтересована в том, чтобы бомбить больницы, выполняющие свои непосредственные функции.
"Мы никогда не бомбили больницы в Алеппо. Зачем бомбить больницу? Вы можете убедить свою аудиторию, что мы заинтересованы в бомбардировке больниц? Это идет вразрез с нашими интересами", - заявил он в интервью порталу Yahoo News.
Б.Асад подчеркнул, что Дамаск не заинтересован в бомбардировке больниц, используемых как больницы.
"...и доказательством того, что это ложь является то, что каждый раз, когда речь заходит о бомбардировке больниц, каждый раз они говорят, что это последняя больница в восточной части Алеппо, а потом, когда бомбардировке подвергается другая больница, они снова говорят то же самое, - "они разбомбили последнюю больницу". Это ложь, ложь и ложь", - добавил Б.Асад.
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