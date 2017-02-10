В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 и пострадали 11 человек - МВД

Два человека погибли в результате произошедших за минувшие сутки на территории Азербайджана трех дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.

В зафиксированных ДТП также пострадали 11 человек.

За сутки на территории республики было зафиксировано 82 преступления, 33 из которых удалось раскрыть по "горячим следам".

По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 73 человека.

Кроме этого, зафиксировано восемь фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Р.Бабаев