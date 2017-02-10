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Дальнее зарубежье 10.02.2017 17:38

Асад не верит, что военные США не замечали, что террористы из ИГ торгуют сирийской нефтью

Президент Сирии Башар Асад выразил уверенность в том, что военные США обладали данными об организованной террористами из группировки ИГ торговле сирийской нефтью, однако так ничего и не предприняли.

"Территория ИГ стала уменьшаться после начала российской операции, а не американской. Каким образом они (террористы - ИФ) могли использовать захваченные у нас нефтяные месторождения, экспортировать тысячи баррелей в Турцию, и при этом - оставаться незаметными для ваших (американских - ИФ) спутников и беспилотников?", - спросил он в интервью порталу Yahoo News.

"При этом русские прекрасно смогли увидеть все это и уничтожить террористов", - добавил Б.Асад.

В связи с этим он назвал операцию против ИГ в Сирии, проводимую коалицией во главе с США "косметической".

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Тэги: СИРИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, АНТИТЕРРОР, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az