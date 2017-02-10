Асад не верит, что военные США не замечали, что террористы из ИГ торгуют сирийской нефтью

Президент Сирии Башар Асад выразил уверенность в том, что военные США обладали данными об организованной террористами из группировки ИГ торговле сирийской нефтью, однако так ничего и не предприняли.

"Территория ИГ стала уменьшаться после начала российской операции, а не американской. Каким образом они (террористы - ИФ) могли использовать захваченные у нас нефтяные месторождения, экспортировать тысячи баррелей в Турцию, и при этом - оставаться незаметными для ваших (американских - ИФ) спутников и беспилотников?", - спросил он в интервью порталу Yahoo News.

"При этом русские прекрасно смогли увидеть все это и уничтожить террористов", - добавил Б.Асад.

В связи с этим он назвал операцию против ИГ в Сирии, проводимую коалицией во главе с США "косметической".