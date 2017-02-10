Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7301 EUR   1.8445 RUR   0.0293 GBR   2.1633 TRY   0.4696

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.00 Brent   55.63

Погода в Баку

  ночь день Сегодня -1° Завтра 12 Фев 13 Фев

Бизнес и законодательство 10.02.2017 15:45

Азербайджан в 2016г использовал 85,5% квоты на вылов рыбы

В Азербайджане в 2016 году было выловлено 678,9 тонн рыбы при квоте в 793,5 тонн, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном комитете по статистике.

Рост вылова по сравнению с показателем 2015 года составил 20%.

В отчетном году рыболовством занималось 155 физических и юридических лиц.

По данным статистики, в 2016 году в Азербайджане было выловлено 315,5 тонн кильки, 86,1 тонна сельди, 92,5 тонн кутума, 67,7 тонн кефали, 49,9 тонны бычка, 27,3 тонна леща, остальное - других видов рыб.

За получение разрешения на вылов рыбы юридическими и физическими лицами в 2016 году было выплачено 32,5 тыс. манатов.

В Азербайджане в 2015 году было выловлено 565,6 тонн рыбы при квоте в 677,9 тонн.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az
Версия для печати
Тэги: РЫБА, ВЫЛОВ, КВОТА


Похожие новости


Азербайджан в 2015г использовал 83,4% квоты на вылов рыбы Азербайджан в 2014г использовал 68% квоты на вылов рыбы

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az