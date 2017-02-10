Азербайджан в 2016г использовал 85,5% квоты на вылов рыбы

В Азербайджане в 2016 году было выловлено 678,9 тонн рыбы при квоте в 793,5 тонн, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном комитете по статистике.

Рост вылова по сравнению с показателем 2015 года составил 20%.

В отчетном году рыболовством занималось 155 физических и юридических лиц.

По данным статистики, в 2016 году в Азербайджане было выловлено 315,5 тонн кильки, 86,1 тонна сельди, 92,5 тонн кутума, 67,7 тонн кефали, 49,9 тонны бычка, 27,3 тонна леща, остальное - других видов рыб.

За получение разрешения на вылов рыбы юридическими и физическими лицами в 2016 году было выплачено 32,5 тыс. манатов.

В Азербайджане в 2015 году было выловлено 565,6 тонн рыбы при квоте в 677,9 тонн.

Н.Аббасова