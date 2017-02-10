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Дальнее зарубежье 10.02.2017 17:10

Президент Словении на встрече с Путиным намерен говорить об урегулировании конфликта на Украине и отношениях между Россией и ЕС

Президент Словении Борут Пахор заявил, что в ходе переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным хочет обсудить ситуацию на Украине, а также меры по установлению доверия между Россией и Евросоюзом.

"Конечно, мы будем говорить сегодня с вами об экономическом сотрудничестве, но я бы очень хотел воспользоваться этой возможностью и как глава государства, которое является членом ЕС и НАТО, чтобы поговорить о том, можно ли сделать какие-то шаги, которые бы привели к миру на Украине или, во всяком случае, прекращению боевых действий, а также установлению большего доверия, в том числе между Россией и Евросоюзом в целом", - сказал он в начале встречи с В.Путиным в Москве.

Б.Пахор отметил, что прежде в ходе контактов с В.Путиным оба лидера всегда придерживались своих обещаний и поддерживали хорошее отношение. В связи с этим словенский президент выразил надежду, что и эта встреча будет способствовать углублению доверия между сторонами.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az