Президент Словении на встрече с Путиным намерен говорить об урегулировании конфликта на Украине и отношениях между Россией и ЕС

Президент Словении Борут Пахор заявил, что в ходе переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным хочет обсудить ситуацию на Украине, а также меры по установлению доверия между Россией и Евросоюзом.

"Конечно, мы будем говорить сегодня с вами об экономическом сотрудничестве, но я бы очень хотел воспользоваться этой возможностью и как глава государства, которое является членом ЕС и НАТО, чтобы поговорить о том, можно ли сделать какие-то шаги, которые бы привели к миру на Украине или, во всяком случае, прекращению боевых действий, а также установлению большего доверия, в том числе между Россией и Евросоюзом в целом", - сказал он в начале встречи с В.Путиным в Москве.

Б.Пахор отметил, что прежде в ходе контактов с В.Путиным оба лидера всегда придерживались своих обещаний и поддерживали хорошее отношение. В связи с этим словенский президент выразил надежду, что и эта встреча будет способствовать углублению доверия между сторонами.