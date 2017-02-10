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СНГ 10.02.2017 17:32

Глава МИД Турции выступает за мирное разрешение конфликта в Донбассе

В Турции желают, чтобы конфликт в Донбассе разрешился дипломатическим путем с сохранением территориальной целостности Украины.

"Проблема между Украиной и Россией на восточной границе Украины. Мы желаем, чтобы этот вопрос был разрешен мирным путем, путем дипломатии. Мы также желаем, чтобы в полной мере выполнялись Минские договоренности. Мы, конечно же, поддерживаем территориальную целостность Украины и говорим об этом на всех международных платформах. Мы хотим, чтобы этот вопрос был решен с сохранением территориальной целостности Украины", - сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, МИД, ДОНБАСС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az