Глава МИД Турции выступает за мирное разрешение конфликта в Донбассе

В Турции желают, чтобы конфликт в Донбассе разрешился дипломатическим путем с сохранением территориальной целостности Украины.

"Проблема между Украиной и Россией на восточной границе Украины. Мы желаем, чтобы этот вопрос был разрешен мирным путем, путем дипломатии. Мы также желаем, чтобы в полной мере выполнялись Минские договоренности. Мы, конечно же, поддерживаем территориальную целостность Украины и говорим об этом на всех международных платформах. Мы хотим, чтобы этот вопрос был решен с сохранением территориальной целостности Украины", - сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в пятницу в Киеве.