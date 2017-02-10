США ведут расследование в отношении задержанного в Лос-Анджелесе предполагаемого хакера из РФ - СМИ

Американская разведка подозревает 29-летнего россиянина Александра Твердохлебова в крупных банковских махинациях, а также в хакерских атаках на компьютерные системы финансовых институтов США, сообщает в пятницу интернет-издание "Дейли бист".

По версии американской разведки, А.Твердохлебов незаконно вывел тысячи долларов с различных банковских аккаунтов в США.

При этом в Вашингтоне полагают, что он является "очень опытным киберпреступником, который имеет большие связи", отмечает издание.

А.Твердохлебов был задержан 1 февраля в Лос-Анджелесе по подозрению в мошенничестве и иных правонарушениях в киберпространстве. В частности, мужчину подозревают в организации кибератак на финансовые институты США в 2009 и 2010 годах.

В настоящее время А.Твердохлебов находится под стражей и ожидает завершения рассмотрения судом вопроса о его освобождении под залог.