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Дальнее зарубежье 10.02.2017 17:56

США ведут расследование в отношении задержанного в Лос-Анджелесе предполагаемого хакера из РФ - СМИ

Американская разведка подозревает 29-летнего россиянина Александра Твердохлебова в крупных банковских махинациях, а также в хакерских атаках на компьютерные системы финансовых институтов США, сообщает в пятницу интернет-издание "Дейли бист".

По версии американской разведки, А.Твердохлебов незаконно вывел тысячи долларов с различных банковских аккаунтов в США.

При этом в Вашингтоне полагают, что он является "очень опытным киберпреступником, который имеет большие связи", отмечает издание.

А.Твердохлебов был задержан 1 февраля в Лос-Анджелесе по подозрению в мошенничестве и иных правонарушениях в киберпространстве. В частности, мужчину подозревают в организации кибератак на финансовые институты США в 2009 и 2010 годах.

В настоящее время А.Твердохлебов находится под стражей и ожидает завершения рассмотрения судом вопроса о его освобождении под залог.

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Тэги: США, РОССИЯ, ХАКЕР, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az