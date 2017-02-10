Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7301 EUR   1.8445 RUR   0.0293 GBR   2.1633 TRY   0.4696

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.00 Brent   55.63

Погода в Баку

  ночь день Сегодня -1° Завтра 12 Фев 13 Фев

Дальнее зарубежье 10.02.2017 18:01

В Узбекистане оперативники изъяли более 50 кг опия у афганского наркокурьера

Оперативники Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана пресекли попытку организовать контрабанду крупной партии наркотиков из Афганистана, изъято более 50 кг опия, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-центре Службы.

В результате спецоперации сотрудниками антинаркотических подразделений СНБ и Комитета по охране госграниц Узбекистана, задержан гражданин Афганистана 1989 года рождения, нелегально проникший на территорию республики.

"У наркокурьера был изъят переправленный им через приграничный участок реки Амударья мешок, в котором находилось более 51 кг опия", - сказали в пресс-центре.

По данному факту возбуждено уголовное дело, устанавливаются лица, которые пытались наладить канал сбыта наркотиков через Узбекистан.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az
Версия для печати
Тэги: УЗБЕКИСТАН, АФГАНИСТАН, НАРКОТИКИ, БОРЬБА


Похожие новости


Войне в Афганистане не видно конца и есть попытки найти решение без участия России - президент Узбекистана Афганистан при форсировании процесса вывода сил коалиции может повторить судьбу Ирака и Сирии - Каримов Узбекистан не собирается возвращаться в ОДКБ - сенатор Британия выведет войска из Афганистана через Узбекистан Узбекские пограничники в перестрелке застрелили афганских наркокурьеров

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az