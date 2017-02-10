В Узбекистане оперативники изъяли более 50 кг опия у афганского наркокурьера

Оперативники Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана пресекли попытку организовать контрабанду крупной партии наркотиков из Афганистана, изъято более 50 кг опия, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-центре Службы.

В результате спецоперации сотрудниками антинаркотических подразделений СНБ и Комитета по охране госграниц Узбекистана, задержан гражданин Афганистана 1989 года рождения, нелегально проникший на территорию республики.

"У наркокурьера был изъят переправленный им через приграничный участок реки Амударья мешок, в котором находилось более 51 кг опия", - сказали в пресс-центре.

По данному факту возбуждено уголовное дело, устанавливаются лица, которые пытались наладить канал сбыта наркотиков через Узбекистан.