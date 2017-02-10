Удельный вес банковских вкладов населения в Азербайджане в инвалюте в 2016г сократился до 80%

Банковские вклады населения в инвалюте в Азербайджане в 2016 году сократились на 26,4% по сравнению с показателем 2015 года - до 5 млрд 931,5 млн манатов или 79,6% всех вкладов населения, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).
По итогам 2015 года удельный вес вкладов в инвалюте составлял 85%.
В целом, за 2016 год банковские вклады населения сократились на 21,4% – до 7 млрд 448,7 млн манатов.
По данным Центробанка, объем вкладов населения в национальной валюте в 2016 году увеличился на 6,8% - до 1 млрд 517,2 млн манатов или 20,4% всех вкладов.
На 1 января 2017 года объем банковских вкладов резидентов составляет 6 млрд 481,8 млн манатов, нерезидентов – 966,9 млн манатов. При этом за 2016 год вклады резидентов сократились на 21,3%, нерезидентов - на 21,6%.
В целом, на 1 января 2017 года, объем вкладов и депозитов в банках в Азербайджане составляет 22 млрд 91 млн манатов, что на 5,7% ниже показателя на начало 2016 года.
А.Ахундов
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