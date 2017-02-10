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Финансы 10.02.2017 17:05

Удельный вес банковских вкладов населения в Азербайджане в инвалюте в 2016г сократился до 80%

Банковские вклады населения в инвалюте в Азербайджане в 2016 году сократились на 26,4% по сравнению с показателем 2015 года - до 5 млрд 931,5 млн манатов или 79,6% всех вкладов населения, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

По итогам 2015 года удельный вес вкладов в инвалюте составлял 85%.

В целом, за 2016 год банковские вклады населения сократились на 21,4% – до 7 млрд 448,7 млн манатов.

По данным Центробанка, объем вкладов населения в национальной валюте в 2016 году увеличился на 6,8% - до 1 млрд 517,2 млн манатов или 20,4% всех вкладов.

На 1 января 2017 года объем банковских вкладов резидентов составляет 6 млрд 481,8 млн манатов, нерезидентов – 966,9 млн манатов. При этом за 2016 год вклады резидентов сократились на 21,3%, нерезидентов - на 21,6%.

В целом, на 1 января 2017 года, объем вкладов и депозитов в банках в Азербайджане составляет 22 млрд 91 млн манатов, что на 5,7% ниже показателя на начало 2016 года.

А.Ахундов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БАНКИ, ВКЛАДЫ, ИНВАЛЮТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az