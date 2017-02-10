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Дальнее зарубежье 10.02.2017 18:15

Премьер-министр Ирака призвал Трампа снять с иракцев миграционные ограничения на въезд в США

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади в ходе телефонного разговора призвал президента США Дональда Трампа исключить Ирак из списка тех стран, на которые распространяется миграционный запрет, сообщают в пятницу западные СМИ.

"Премьер-министр подчеркнул важность пересмотра решения о праве иракцев на въезд в Соединенные Штаты", - сказано в заявлении офиса Х.аль-Абади.

В конце января Д.Трамп подписал указ, согласно которому на 120 дней ограничивается въезд в США беженцев и на 90 дней приостанавливается въезд в США из стран с преимущественно мусульманским населением - Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена.

Запрет был приостановлен федеральным судом на этой неделе и апелляционный суд в четверг отказался восстановить действие указа, однако Д.Трамп пообещал продолжить юридическую борьбу.

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Тэги: США, ИРАК, УКАЗ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az