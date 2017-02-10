Премьер-министр Ирака призвал Трампа снять с иракцев миграционные ограничения на въезд в США

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади в ходе телефонного разговора призвал президента США Дональда Трампа исключить Ирак из списка тех стран, на которые распространяется миграционный запрет, сообщают в пятницу западные СМИ.

"Премьер-министр подчеркнул важность пересмотра решения о праве иракцев на въезд в Соединенные Штаты", - сказано в заявлении офиса Х.аль-Абади.

В конце января Д.Трамп подписал указ, согласно которому на 120 дней ограничивается въезд в США беженцев и на 90 дней приостанавливается въезд в США из стран с преимущественно мусульманским населением - Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена.

Запрет был приостановлен федеральным судом на этой неделе и апелляционный суд в четверг отказался восстановить действие указа, однако Д.Трамп пообещал продолжить юридическую борьбу.