Президент Ливана предупреждает о цивилизационной угрозе со стороны международного терроризма

Президент Ливана Мишель Аун считает, что Европа и Запад в целом первыми подпадут под угрозу терроризма в случае его успехов на Ближнем Востоке, сообщил журналистам депутат Госдумы Дмитрий Саблин после встречи с лидером Ливана.

"Президент сказал, что если, не дай Бог, в Сирии победит международный терроризм, то первые, кому придет угроза, - это европейская и западная цивилизации. Террористы не останавливаются, а развиваются дальше и дальше", - сказал депутат.

Д.Саблин кроме того заметил, что М.Ауна "беспокоит механизм возврата сирийских беженцев".

"Он сказал, что если христиане покинут Ближний Восток, то люди в свои храмы и святые места будут заходить по билетам, а это недопустимо", - добавил парламентарий. Для того, чтобы не допустить такого развития событий, по его словам, глава Ливана нацелен на то, надо укреплять экономическую ситуацию в стране и на Ближнем Востоке.

Депутаты Госдумы Д.Саблин, Сергей Гаврилов и Александр Ющенко в пятницу провели встречу с президентом Ливана.

В свою очередь депутат Госдумы Сергей Гаврилов сообщил, что М.Аун на встрече передал добрые пожелания президенту РФ Владимиру Путину и патриарху Кириллу

"Господин Аун выразил надежду, что ему удастся побывать в Москве и встретиться с Путиным и патриархом Кириллом", - сказал С.Гаврилов.