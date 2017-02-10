Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7301 EUR   1.8445 RUR   0.0293 GBR   2.1633 TRY   0.4696

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.00 Brent   55.63

Погода в Баку

  ночь день Сегодня -1° Завтра 12 Фев 13 Фев

Дальнее зарубежье 10.02.2017 17:27

В Конгрессе США возмущены призывом советника Трампа покупать одежду от Иванки

Глава комитета по этике Конгресса США Джейсон Чейфец осудил действия советника президента Келлиэнн Конуэй, которая в телеэфире Fox News призвала зрителей покупать товары из коллекций Иванки Трамп - дочери нынешнего президента страны.

По словам Дж.Чейфеца, призыв К.Конуэй идти и покупать одежду от Иванки был неприемлемым, неправильным и явно выходил за границы дозволенного.

Согласно существующим этическим правилам, сотрудники Белого дома не имеют права рекламировать или представлять какой-либо товар, услугу или компанию, отмечает BBC.

Дж.Чейфец заявил, что Белый дом должен сообщить о заявлении советника в эфире Fox News правительственному управлению по этике, которое, в свою очередь, должно проверить выступление К.Конуэй.

Представители Демократической партии в Конгрессе намерены написать соответствующее обращение к Дональду Трампу. "Этим вопросом необходимо заняться. Здесь не может быть никаких "если" и "но", - сказал Дж.Чейфец.

Ранее стало известно, что американская сеть универмагов Nordstrom отказалась от продажи продукции дизайнерской компании И.Трамп. Тогда Д.Трамп обвинил компанию в предвзятом отношении к своей дочерни.

Реакция Д.Трампа вызвала возмущение демократов, которые заявили, что неприемлемо и неэтично "набрасываться на частную компанию за то, что та отказалась участвовать в преумножении богатства его семьи".

Бывший юрисконсульт Белого дома по вопросам этики Норман Эйсен назвал высказывание Д.Трампа возмутительным и посоветовал ритейлеру Nordstrom подать на президента США в суд за нарушение действующего в Калифорнии закона о борьбе с недобросовестной конкуренцией.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az
Версия для печати
Тэги: США, ОДЕЖДА, ТРАМП, КОНФЛИКТ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az