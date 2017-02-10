В Конгрессе США возмущены призывом советника Трампа покупать одежду от Иванки

Глава комитета по этике Конгресса США Джейсон Чейфец осудил действия советника президента Келлиэнн Конуэй, которая в телеэфире Fox News призвала зрителей покупать товары из коллекций Иванки Трамп - дочери нынешнего президента страны.

По словам Дж.Чейфеца, призыв К.Конуэй идти и покупать одежду от Иванки был неприемлемым, неправильным и явно выходил за границы дозволенного.

Согласно существующим этическим правилам, сотрудники Белого дома не имеют права рекламировать или представлять какой-либо товар, услугу или компанию, отмечает BBC.

Дж.Чейфец заявил, что Белый дом должен сообщить о заявлении советника в эфире Fox News правительственному управлению по этике, которое, в свою очередь, должно проверить выступление К.Конуэй.

Представители Демократической партии в Конгрессе намерены написать соответствующее обращение к Дональду Трампу. "Этим вопросом необходимо заняться. Здесь не может быть никаких "если" и "но", - сказал Дж.Чейфец.

Ранее стало известно, что американская сеть универмагов Nordstrom отказалась от продажи продукции дизайнерской компании И.Трамп. Тогда Д.Трамп обвинил компанию в предвзятом отношении к своей дочерни.

Реакция Д.Трампа вызвала возмущение демократов, которые заявили, что неприемлемо и неэтично "набрасываться на частную компанию за то, что та отказалась участвовать в преумножении богатства его семьи".

Бывший юрисконсульт Белого дома по вопросам этики Норман Эйсен назвал высказывание Д.Трампа возмутительным и посоветовал ритейлеру Nordstrom подать на президента США в суд за нарушение действующего в Калифорнии закона о борьбе с недобросовестной конкуренцией.