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Финансы 10.02.2017 17:34

Кредитные вложения в экономику Азербайджана в нацвалюте в 2016г сократились на 21%, инвалюте – на 27,5%

Кредитный портфель банков и небанковских кредитных организаций Азербайджана в 2016 году сократился на 24,3% - до 16 млрд 444,6 млн манатов на 1 января 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

Объем просроченных кредитов на начало 2017 года составляет 1 млрд 472,6 млн манатов (спад на 2,4%) или 8,95% всех кредитов.

На 1 января 2017 года банками с долей государства выдано кредитов на 5 млрд 749,2 млн манатов (спад на 21,1%) или 35% всех кредитов, частными банками - 10 млрд 222 млн манатов (спад на 26,3%) или 62,2% всех кредитов. Остальное приходится на долю небанковских кредитных организаций.

Из общего объема кредитов, выданных на конец декабря, на кредиты в национальной валюте приходится 8 млрд 663,1 млн манатов (спад на 21,2%), в иностранной валюте – 7 млрд 781,5 млн манатов (спад на 27,5%). При этом удельный вес кредитов в инвалюте по итогам 2016 года составляет 47,3% против 49,4% по итогам 2015 года.

В структуре кредитных вложений банков по состоянию на 1 января 2017 года на торговлю и сферу услуг пришлось 2 млрд 467 млн манатов (15% всех кредитов), энергетический, химический и сектор природных ресурсов – 596,2 млн манатов (3,6%), сельское хозяйство и переработку – 441,3 млн манатов (2,7%), строительство и недвижимость - 1 млрд 908,6 млн манатов (11,6%), промышленность и производственный сектор - 1 млрд 265,6 млн манатов (7,7%), транспорт и связь - 1 млрд 271,1 млн манатов (7,7%), на домохозяйства - 5 млрд 858,7 млн манатов (35,6%), остальное - на другие сектора. При этом портфель банков по кредитованию домохозяйств в 2016 году сократился на 30,1%.

А.Ахундов

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Тэги: БАНКИ, КРЕДИТЫ, НАЦВАЛЮТА


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