Медведев поручил подписать межправительственную программу сотрудничества с Турцией

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития России подписать среднесрочную межправительственную программу сотрудничества с Турцией в различных сферах, сообщает официальный интернет-портал правовой информации.

Согласно распоряжению, опубликованному на портале, среднесрочная программа торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества между правительствами двух стран рассчитана на 2017-2020 годы.