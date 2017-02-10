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СНГ 10.02.2017 19:16

Медведев поручил подписать межправительственную программу сотрудничества с Турцией

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития России подписать среднесрочную межправительственную программу сотрудничества с Турцией в различных сферах, сообщает официальный интернет-портал правовой информации.

Согласно распоряжению, опубликованному на портале, среднесрочная программа торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества между правительствами двух стран рассчитана на 2017-2020 годы.

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Тэги: РОССИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ТУРЦИЯ, ПРОГРАММА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az