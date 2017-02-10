Задержанные в Белоруссии авторы российских информресурсов остаются под стражей

Мера пресечения задержанным в Белоруссии авторам российских информационных ресурсов остается неизменной - содержание под стражей, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" начальник отдела информации и связи с общественностью Следственного комитета Сергей Кабакович.
"Следственным комитетом предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 130 Уголовного кодекса гражданам Сергею Шиптенко, Юрию Павловцу и Димитрию Алимкину. Мера пресечения в отношении обвиняемых остается прежней - заключение под стражу", - сказал С.Кабакович.
Санкции ч. 1 ст. 130 предусматривают наказание штрафом, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок.
Как сообщалось, СК Беларуси расследует уголовные дела, возбужденные по ст.130 Уголовного кодекса (разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни) в отношении трех граждан Беларуси, авторов российских информационных ресурсов "Регнум", "Лента.ру", "ЕАДЭЙЛИ" - Дмитрия Алимкина, Юрия Павловца и Сергея Шиптенко.
Основанием для возбуждения уголовных дел послужили поступившие из министерства информации обращения о проведенных Республиканской экспертной комиссией по оценке информационной продукции на предмет наличия (отсутствия) в ней признаков проявления экстремизма. По заключениям комиссии, в действиях этих авторов усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 130 Уголовного кодекса Белоруссии.
Следствие полагает, что основным мотивом их противоправной деятельности являлась материальная заинтересованность.
Подозреваемые задержаны. К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
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