Глава МИД Азербайджана обсудил с министром юстиции Грузии вопросы двустороннего сотрудничества

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров обсудил с министром юстиции Грузии Теа Цулукиани развитие двусторонних отношений в различных сферах, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

«Стороны отметили успешное сотрудничество в сфере юстиции и нотариальных услуг, пенитенциарной области, подчеркнули важность продолжения взаимного обмена опытом в данном направлении», - отмечается в сообщении.

На встрече было выражено удовлетворение уровнем всестороннего сотрудничества между Азербайджаном и Грузией.

Министры обменялись мнениями по вопросам сотрудничества в рамках международных организаций.

Р.Бабаев