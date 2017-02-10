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Внешняя политика 10.02.2017 18:18

Глава МИД Азербайджана обсудил с министром юстиции Грузии вопросы двустороннего сотрудничества

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров обсудил с министром юстиции Грузии Теа Цулукиани развитие двусторонних отношений в различных сферах, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

«Стороны отметили успешное сотрудничество в сфере юстиции и нотариальных услуг, пенитенциарной области, подчеркнули важность продолжения взаимного обмена опытом в данном направлении», - отмечается в сообщении.

На встрече было выражено удовлетворение уровнем всестороннего сотрудничества между Азербайджаном и Грузией.

Министры обменялись мнениями по вопросам сотрудничества в рамках международных организаций.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГРУЗИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО, РАЗВИТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az