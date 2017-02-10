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Внешняя политика 10.02.2017 18:35

Президент Алиев уверен в дальнейшем успешном сотрудничестве с Ираном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев уверен в дальнейших взаимных усилиях в направлении укрепления эффективного сотрудничества между Баку и Тегераном.

«Верю, что мы продолжим и впредь предпринимать взаимные усилия для укрепления двусторонних межгосударственных отношений и продолжения эффективного сотрудничества в рамках международных и региональных структур», - говорится в поздравительном послании И.Алиева президенту Ирана Хасану Рухани по случаю очередной годовщины Исламской революции в ИРИ, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

И.Алиев отметил наличие исторических дружеских отношений между азербайджанским и иранским народами.

«В такой знаменательный день желаю вам крепкого здоровья и успехов в работе, а дружескому и братскому иранскому народу – благополучия и процветания», - сказано в поздравлении.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН, СОТРУДНИЧЕСТВО, РАЗВИТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az