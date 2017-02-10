Президент Алиев уверен в дальнейшем успешном сотрудничестве с Ираном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев уверен в дальнейших взаимных усилиях в направлении укрепления эффективного сотрудничества между Баку и Тегераном.

«Верю, что мы продолжим и впредь предпринимать взаимные усилия для укрепления двусторонних межгосударственных отношений и продолжения эффективного сотрудничества в рамках международных и региональных структур», - говорится в поздравительном послании И.Алиева президенту Ирана Хасану Рухани по случаю очередной годовщины Исламской революции в ИРИ, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

И.Алиев отметил наличие исторических дружеских отношений между азербайджанским и иранским народами.

«В такой знаменательный день желаю вам крепкого здоровья и успехов в работе, а дружескому и братскому иранскому народу – благополучия и процветания», - сказано в поздравлении.

Р.Бабаев