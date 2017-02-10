Президент Азербайджана выделил 4,3 млн манатов на строительство дороги к освобожденному от оккупации селу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился в пятницу выделить 4,3 млн манатов на строительство девятикилометровой автомобильной дороги, ведущей к освобожденному от армянской оккупации селу Джоджуг Марджанлы Джабраильского района, сообщает сайт главы государства.

Эти средства будут выделены ОАО «Азеравтойол» из предусмотренных в госбюджете на 2017 год средств на капиталовложения для строительства и реконструкции межпоселковых автомобильных дорог.

Как сообщалось ранее, более 190 азербайджанских семей вынужденных переселенцев изъявили желание вернуться в село Джоджуг Марджанлы. Нахождение под оккупацией ВС Армении стратегической высоты Ляля Тепе делало небезопасным проживание в селе Джоджуг Марджанлы, которое могло в любое время оказаться под обстрелом. После того, как в апреле прошлого года высота Ляля Тепе была взята азербайджанской армией, в селе появилась возможность для безопасного проживания.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее подписал распоряжение о выделении 4 млн. манатов на строительство на первом этапе 50 жилых домов, школы и необходимой инфраструктуры в селе Джоджуг Марджанлы.

Р.Бабаев