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Карабахский конфликт 10.02.2017 18:50

Президент Азербайджана выделил 4,3 млн манатов на строительство дороги к освобожденному от оккупации селу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился в пятницу выделить 4,3 млн манатов на строительство девятикилометровой автомобильной дороги, ведущей к освобожденному от армянской оккупации селу Джоджуг Марджанлы Джабраильского района, сообщает сайт главы государства.

Эти средства будут выделены ОАО «Азеравтойол» из предусмотренных в госбюджете на 2017 год средств на капиталовложения для строительства и реконструкции межпоселковых автомобильных дорог.

Как сообщалось ранее, более 190 азербайджанских семей вынужденных переселенцев изъявили желание вернуться в село Джоджуг Марджанлы. Нахождение под оккупацией ВС Армении стратегической высоты Ляля Тепе делало небезопасным проживание в селе Джоджуг Марджанлы, которое могло в любое время оказаться под обстрелом. После того, как в апреле прошлого года высота Ляля Тепе была взята азербайджанской армией, в селе появилась возможность для безопасного проживания.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее подписал распоряжение о выделении 4 млн. манатов на строительство на первом этапе 50 жилых домов, школы и необходимой инфраструктуры в селе Джоджуг Марджанлы.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ДОРОГА, СТРОИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az