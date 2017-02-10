Президент Алиев назначил членов Нацсовета телевидения и радио Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о назначении членов Национального совета телевидения и радио (НСТР) республики, сообщает сайт главы государства.

По распоряжению президента, членами НСТР сроком на шесть лет назначены Мамед Джафаров, Мубариз Эльязов и Аслан Халилов.

Р.Бабаев