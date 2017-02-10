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СНГ 10.02.2017 20:01

Три человека стали жертвами обрушения картофелехранилища в Тульской области - источник

Три человека погибли при обрушении крыши картофелехранилища в Тульской области, сообщил в пятницу "Интерфаксу" источник в экстренных службах региона.

"По адресу населенный пункт Поповка, улице Шоссейная, дом 1, произошло частичное обрушение кровли картофелехранилища на площади 160 кв. м. По предварительным данным, погибли 3 человека",- сказал собеседник агентства.

По его словам, инцидент произошёл около 17:00.

В пресс-службе Главного управления МЧС России по Тульской области "Интерфаксу" сообщили, что информация об обрушении кровли ангара, расположенного в деревне Поповка Чернского района, поступила на пульт диспетчера "Единой службы спасения-112" в 16:05. На место происшествия незамедлительно выехали аварийно-спасательные формирования МЧС России по Тульской области.

В свою очередь, источник в экстренных службах сообщил "Интерфаксу", что произошло обрушение не ангара, а пристройки к нему. Площадь обрушения составила, по предварительным данным, около 40 кв. м.

"Возможно, обрушение произошло из-за большого количества снега на крыше здания. Ни взрыва, ни пожара не было", - сказал собеседник агентства.

"Пока известно о трех погибших. Под завалами, возможно, находится еще один человек, поиски продолжаются", - добавил он.

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Тэги: РОССИЯ, ТУЛА, ОБРУШЕНИЕ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az