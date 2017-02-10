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СНГ 10.02.2017 20:17

Путин: рассчитываем на восстановление отношений с США в полном объёме, позицию Трампа по этому вопросу приветствуем

Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России к полноформатному восстановлению отношений с США и приветствовал позицию по этому вопросу американского президента Дональда Трампа.

"Российско-американские отношения за предыдущие лет пять особенно сильно деградировали и, конечно, они нуждаются в восстановлении - в интересах как российского, так и американского народов. Мы слышали то, как к этому относится избранный президент господин Трамп, мы всегда это приветствовали и рассчитываем на то, что эти отношения будут восстанавливаться в полном объеме и по всем направлениям", - сказал В.Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Словении в Москве.

При этом В.Путин подчеркнул, что "это зависит не только от нас, но и от американской стороны, которая должна окончательно сформировать свою команду и определиться с тем, кто по каким направлениям будет вести диалог с нами".

"Это касается и торгово-экономических связей, и вопросов безопасности, и различных регионов мира, которые страдают от большого множества конфликтов", - сказал президент РФ.

Он также добавил, что Россия и США, "объединив усилия, могли бы внести в урегулирование этих вопросов значительный вклад, в том числе и в борьбе с международным терроризмом".

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az