Медведев ждет, что в отношениях России и ЕС наступят лучшие времена

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассчитывает, что отношения России и ЕС восстановятся, поскольку причины и возможности для преодоления трудностей известны.
"Отношения между Россией и Словенией действительно хорошие, они основаны на исторической дружбе и в целом развиваются поступательно, о чем, к сожалению, не могу сказать об отношениях с Европейским союзом", - сказал Д.Медведев на встрече с президентом Словении Борутом Пахором.
Премьер добавил: "Но мы знаем причины и возможность преодоления текущей ситуации. Вы сейчас, знаю, и на пресс-конференции (по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным - ИФ) об этом говорили, я посмотрел интернет, так что будем надеяться, что и в отношениях между Россией и ЕС наступят лучшие времена".
Премьер подчеркнул, что правительство РФ "будет делать все для развития экономического сотрудничества" со Словенией. "Надеюсь, у вас будет хороший полноценный визит", - сказал Д.Медведев.
Глава правительства РФ вспомнил о своем визите в Словению в 2015 году. "Хороший и запомнился мне, как и коллегам моим по правительству", - сказал он.
В этой связи премьер выразил надежду, что состоявшиеся в пятницу ранее переговоры президентов РФ и Словении были результативными. "Надеюсь, что вы обо всем хорошо поговорили", - сказал он.
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