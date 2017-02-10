Президент США Трамп в послании Рахмону отметил, что Вашингтон полностью поддерживает целостность и независимость Таджикистана

США поддерживают независимость Таджикистана и рассчитывают на дальнейшее сотрудничество в достижении безопасности и стабильности в регионе, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в телеграмме таджикскому президенту Эмомали Рахмону по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

"Соединенные Штаты полностью поддерживают независимость и целостность Таджикистана, его сопредельных государств, а также усилия Таджикистана по процветанию и объединению Центральной Азии", - говорится в телеграмме Д.Трампа.

"В текущем году Таджикистан и США также отмечают 25-ю годовщину тесного двустороннего сотрудничества. С началом работы своей администрации, надеюсь на взаимоуважение и верность продвижению общих целей в сфере региональной безопасности и стабильности", - говорится в послании президента США.

В свою очередь президент Таджикистана в своем послании Д.Трампу назвал США "важным партнером на международной арене".

"Таджикистан считает США, которые одними из первых признали суверенитет нашей страны, своим важным партнером на международной арене. Мы удовлетворены процессом развития и укрепления дружественных связей, широким сотрудничеством между нашими странами, которое сегодня охватывает различные сферы, представляющие взаимный интерес, в том числе политическую, экономическую, гуманитарную, социальную, военную сферы и область безопасности, смотрим с оптимизмом на их будущее", - говорится в послании Э.Рахмона американскому коллеге.

"Мы готовы и впредь осуществлять практические инициативы по неуклонному развитию отношений между нашими странами, обогащению их содержания", - отмечается в послании Э.Рахмона.