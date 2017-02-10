Эрдоган одобрил проведение референдума по внесению поправок в конституцию Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу поддержал внесение поправок в конституцию страны, которые направлены на усиление власти главы государства, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
"Турция подошла к важному рубежу в деле изменения системы управления", - сказал Р.Эрдоган.
Референдум по этим поправкам запланирован на 16 апреля. Кампания, предшествующая референдуму, должна начаться 25 февраля.
В правительстве Турции полагают, что смена парламентской формы правления на президентскую упростит и укрепит государственную структуру.
Противники этих изменений со своей стороны называют эти шаги сдвигом в сторону авторитаризма.
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