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Регион 10.02.2017 20:45

Эрдоган одобрил проведение референдума по внесению поправок в конституцию Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу поддержал внесение поправок в конституцию страны, которые направлены на усиление власти главы государства, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

"Турция подошла к важному рубежу в деле изменения системы управления", - сказал Р.Эрдоган.

Референдум по этим поправкам запланирован на 16 апреля. Кампания, предшествующая референдуму, должна начаться 25 февраля.

В правительстве Турции полагают, что смена парламентской формы правления на президентскую упростит и укрепит государственную структуру.

Противники этих изменений со своей стороны называют эти шаги сдвигом в сторону авторитаризма.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КОНСТИТУЦИЯ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az